Ташкент, 4 апреля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В городе Бохтар (Таджикистан) в минувшие выходные состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-таджикской демаркационной комиссии, сообщает МИД Узбекистана.

Prezident.uz Узбекистан и Таджикистан

«В ходе встречи обсуждены демаркационные работы и подготовлены взаимосогласованные предложения по проектной демаркационной линии узбекско-таджикской границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол, добавили в министерстве иностранных дел.