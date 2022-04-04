Анадырь, 4 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. На Чукотке в 2022 году планируется обеспечить жильём 47 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — из окружного и федерального бюджетов выделено 123,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Http://gradkostroma.ru Дома для сирот

Читайте также: В Магадане для детей-сирот в этом году закупят 14 квартир

За первые три месяца года квартирами были обеспечены шесть человек.

«Благодаря нововведению по осуществлению ремонта муниципального жилищного фонда в 2021 году мы смогли отремонтировать 12 жилых помещений, которые впоследствии были переведены в специализированный жилищный фонд для обеспечения детей-сирот. Также, в 2021 году впервые были приобретены две квартиры на первичном рынке», — пояснила замначальника управления социальной поддержки населения департамента социальной политики Чукотки Светлана Шарафутдинова.

Выплата предоставляется в размере фактических расходов, при этом для каждого населённого пункта округа, в котором приобретается жилое помещение, определен предельный размер единовременной социальной выплаты. С 2022 года этот размер, например, составляет 5 млн рублей для Анадыря, 3,3 млн рублей — для посёлка Угольные Копи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане продолжается реализация программа обеспечения жильём детей-сирот — квартиры предоставляют как из выкупленного жилого фонда на вторичном рынке, так и в новостройках.