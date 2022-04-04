Саратов, 4 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Бесплатные группы продленного дня заработали в школах Саратова. Пилотным выбран Ленинский район. Как сообщает 4 апреля городская администрация, в остальных школах «продленки» планируют открывать поэтапно.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Все ученики начальных классов на продленке

С просьбами о необходимости открытия в школах групп продленного дня обращались родители школьников. Решение запустить «продленки» было принято с апреля.

Учащиеся начальных классов, находясь под присмотром, получат дополнительные знания и будут обеспечены питанием, уточнили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, в феврале Вячеслав Володин предложил принять закон о группах продленного дня в начальной школе.

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