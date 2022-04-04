Зея, Амурская область, 4 апреля 2022, 08:25 — REGNUM В городе Зея Амурской области стоит вода в коридорах и кабинетах детской поликлиники, которую торжественно открыли 31 марта после модернизации. Причиной затопления называется халатность персонала, сообщила «Амурская служба новостей».
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Медучреждение ремонтировали с августа 2020 года, работы шли с отставанием от графика. Поликлинику открыли 31 марта, затопило её 4 апреля. В соцсетях распространяется видео, снятое сотрудницей больницы.
«Пришла сегодня на работу, а все затоплено… Мой кабинет еще пострадал не очень, а все остальное в воде. Ужас, ужас… Вот тебе и сделали ремонт, два года ждали», — рассказала женщина.
Главный врач Зейской больницы Андрей Гибадуллин объяснил потоп неполадками в системе водоснабжения. Последствия ЧП намерены устранить в течение суток.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля обрушилась часть потолка в помещении спортшколы Зеи. Зал был пустым, никто не пострадал.