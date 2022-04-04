Нижний Тагил, Свердловская область, 4 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области прокуратура начала проверку в связи с высадкой ребёнка из трамвая. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Поводом стали публикации в СМИ. По данным изданий, инцидент произошёл 3 апреля. Мальчику не хватило двух рублей для оплаты проезда.

В прокуратуре напоминают, что с 1 мая 2021 года лиц, не достигших 16 лет, нельзя высаживать из общественного транспорта в случае неоплаты им проезда. В ходе надзорных мероприятий ведомство даст оценку соблюдению руководством и сотрудниками МУП «Тагильский трамвай» требований законодательства. В случае наличия оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.