Нью-Йорк, США, , 08:18 — REGNUM По факту событий в украинском городе Буча необходимо провести независимое расследование. К этому призвал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Его слова приводит пресс-служба международной организации.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

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Гутерреш подчеркнул, что кадры из этого населённого пункта его поразили.

«Я глубоко потрясён картинами мирных граждан, убитых в Буче на Украине. Необходимо независимое расследование, которое приведёт к установлению ответственности», — сказал генсек ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля украинские СМИ распространили видеокадры, которые якобы были сняты в Буче, где на дороге лежат тела «погибших» из числа якобы мирного населения. При этом пользователи обратили внимание, что эти «трупы» шевелят руками и убирают конечности для того, чтобы не попасть под колеса военной техники, а в зеркале заднего вида машины оператора можно увидеть, что один из «погибших» встает после того, как автомобиль проезжает мимо. При этом на показанном на украинском телеканале видео дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

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В Министерство обороны РФ заявили, что обвинения в адрес российских военных в убийствах мирных жителей города Буча Киевской области являются очередной провокацией. В ведомстве напомнили, что российская армия покинула этот населённый пункт 30 марта, после очередного раунда переговоров между Россией и Украиной. За всё время нахождения города под контролем российских военнослужащих местные жители не испытывали притеснений. При этом южные окраины, включая и жилые кварталы, круглые сутки обстреливались украинскими военнослужащими.

Также в Минобороны обратили внимание на то, что так называемые «свидетельства преступлений» в Буче стали известны общественности на четвёртый день выхода оттуда российской армии. В город прибыли сотрудники СБУ, а также украинского телевидения.

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