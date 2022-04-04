Улан-Удэ, 4 апреля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в республике стали 2970 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 134 711. За минувшие сутки выявлено 83 новых носителя.

«Выздоровели от COVID-19 – 129 149 (+1121) человек, дополнительно снято с наблюдения — 316», — добавили в оперштабе.