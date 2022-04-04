Ульяновск, , 08:17 — REGNUM В Ульяновске из-за резкого потепления и таяния льда запретили выход на водные объекты в городе. Об этом сообщает администрация областного центра.

Запрет выход на лед Елена Молчанова © ИА REGNUM

В мэрии предупреждают, что в апреле «в связи с потеплением» вводится запрет на выход населения и выезд транспортных средств на лёд на водных объектах Ульяновска.

«В наиболее вероятных и опасных местах выхода граждан установлено 42 запрещающих знака, выезда автомобилей — девять шлагбаумов», — отмечают в администрации.

Чиновники предупреждают, что за нарушение данного решения и выход на опасный лёд предусмотрены штрафные санкции от 500 до 5000 рублей.

В мэрии напоминают, что выходить весной на водоёмы опасно для жизни, поскольку плюсовая температура делает лёд очень хрупким, он теряет прочность, становится пористым. Начальник «Управления гражданской защиты» Андрей Тамбовский подчёркивает, что ситуация отслеживается ежедневно:

«Часть Свияги уже освободилась ото льда. Там, где он ещё сохраняется, лёд стал рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Обращаюсь к родителям с просьбой очень внимательно следить за своими детьми, чтобы они ни в коем случае не выходили на водоём».

Напомним, что в Ульяновске в паводок может подтопить 120 жилых домов в четырёх населённых пунктах, где проживают 370 человек.

Отметим, что 31 марта в Ульяновске в районе подвесного моста через Свиягу прошли тактико-специальные учения поисково-спасательной службы по отработке навыков эвакуации жителей в условиях большой воды.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 апреля 2022 года в Мелекесском районе Ульяновской области подтопило участок дороги между Филипповкой и Моисеевкой, а придомовые территории в трёх населённых пунктах: в Филипповке (10 домов), Аллагулово (14 домов) и Моисеевке (15 домов).