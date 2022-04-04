Челябинск, , 08:15 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

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В составе «Металлурга» шайбы забросили защитники Артём Земчёнок, Линус Хультстрём и нападающий Архип Неколенко. У «Трактора» отличились форварды Виталий Кравцов и Алексей Бывальцев.

Таким образом, «Металлург» вышел вперёд в серии со счётом 4:3. Следующий матч пройдёт 5 апреля.

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