Пекин, , 08:13 — REGNUM Соединённые Штаты восприняли распад СССР как свою победу и начало нового миропорядка, пишет 4 апреля китайская газета Global Times.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор материала указывает, что Вашингтон и его союзники восприняли распад СССР и социалистического блока как свою победу, в результате которого появился новый мировой порядок, в котором они начнут доминировать. При этом американцы нарушили обещания, данные России после окончания холодной войны, не расширять НАТО, и даже не извинились за это, полагая, что имеют дело с «концом истории».

«США и их союзники в своей гордыне отказались идти на компромисс, запустив цепную реакцию событий, ведущих к сегодняшнему дню», — считает автор.