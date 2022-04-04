Горно-Алтайск, 4 апреля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин раскритиковал работу регионального оператора по вывозу отходов после поездки в выходные по Горно-Алтайску. О результатах он написал в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Олега Хорохордина Мусор в Горно-Алтайске

«Вынужден констатировать, что региональный оператор не справляется с вывозом мусора. На фото в основном центральная часть города. Представляю, что происходит в других микрорайонах», — отметил он.

Министр регионального развития республики доложил главе, что как положено не работает техника субподрядчика, работающего с оператором, нарушая график вывоза мусора.

В связи с этим Хорохордин призвал руководство регоператора прощаться с нерадивыми исполнителями, в противном случае пригрозив поднять вопрос о работоспособности самой компании оператора. Он напомнил также, что Горный Алтай является экостолицей страны.