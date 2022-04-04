Казань, 4 апреля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Татарии сельхозтоваропроизводители обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых культур на 115%. Всего имеется 366 тыс. тонн. По информации минсельхоза РТ, продолжается завоз семян сахарной свёклы, подсолнечника и кукурузы.

Александр Погожев ИА REGNUM Посевные работы

К предстоящим работам готовят сельхозтехнику. По состоянию на 2 апреля всего отремонтировано 98% тракторов, сеялок и культиваторов, порядка 96% — посевных комплексов. Предстоит восстановить еще 108 тракторов. Запасных частей приобретено на сумму 2,1 млрд рублей. Параллельно подготавливают уборочную технику.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на поддержку растениеводства и мелиорации земель предусмотрено 4,3 млрд рублей, животноводам направят 1,9 млрд рублей.

Читайте также: В Татарии усилят поддержку агропромышленного комплекса