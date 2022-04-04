Берлин, 4 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Более 300 правонарушений, направленных против выходцев из России или их близких, было зарегистрировано с начала спецоперации на Украине в Германии. Об этом 4 апреля сообщила глава МВД Германии Нэнси Фезер в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

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Как уточнила Фезер, с начала российской спецоперации на Украине в Германии было зарегистрировано 308 случаев правонарушений, направленных против лиц российского происхождения либо их близких. При этом, по словам Фезер, как минимум в 15 случаях речь шла об актах насилия.

За тот же период в стране было зафиксировано 109 преступлений, направленных против выходцев с Украины, из них с насилием были связаны 13.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине в Германии произошло более 400 преступлений антироссийской и антиукраинской направленности. Речь идёт о таких противоправных действиях, как порча имущества, оскорбления, угрозы нападения и причинения телесных повреждений. Ситуация усугубляется нарастающим потоком беженцев с Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство России в Берлине направило властям Германии ноту протеста, в которой указало на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов.