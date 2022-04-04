Москва, 4 апреля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. По итогам дня 1 апреля российская валюта подешевела к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,90%, до 83,95 руб., евро/рубль — на 0,53%, до 92,99 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

С открытия торгов на Мосбирже курс доллара снижался до 80,33 руб. Цена быстро вернулась обратно на фоне низких торговых объемов.

Рублю не хватает драйверов для дальнейшего укрепления против иностранных валют, несмотря на поддержку от ранее введенных мер ЦБ РФ.

Курс доллара торговался несколько часов на уровне 83,30 руб. После выхода данных по рынку труда в США он подорожал на внешнем валютном рынке по всему рынку.

В марте данные по новым рабочим местам превзошли ожидания экспертов. Уровень безработицы снизился до 3,6%.

Мартовский отчет указывает на силу рынка труда и прогнозирует повышение ставки ФРС США на 50 б. п. в мае и июне.

Рубль слабо реагирует на внешние раздражители, связанные с макроданными, тем не менее тоже может в моменте незначительно ослабиться с другими валютами.

Сегодня, 4 апреля, по паре доллар/рубль ожидается боковое движение в диапазоне 80,00 — 86,00 руб. Пока ЦБ не снял все ограничения с валютного рынка, рубль сильно не подешевеет.

Участники рынка сейчас следят за тем, как заработает новая схема оплаты за газ. Она эквивалентна 100% продаже экспортной валютной выручки от поставок газа в недружественные страны.

Читайте также: Рубль остаётся крепким на уровне 80-83 за доллар