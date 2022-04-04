Оренбург, , 08:07 — REGNUM В Оренбургской области начался паводок. На утро 4 апреля затоплены семь низководных мостов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Паводок 28.mchs.gov.ru

Стоит отметить, днем ранее под водой числилось пять мостов. В ночь на 4 апреля добавились мост через реку Малый Уран на трассе Хортица — Шар и по мосту через реку Ток трассы Зеленая Роща — Кутучево в Александровском районе.

Кроме того, запрещено движение на семи участках дорог. Причиной названы переливы через проезжую часть.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье из-за паводка закрыто пять мостов