Ульяновск, 4 апреля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Мелекесском районе Ульяновской области подтопило несколько десятков жилых домов и участок дороги. Об этом сообщает управление МЧС.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

Информация о происшествии поступила в ведомство 3 апреля в 17:42. По данным управления, в Мелекесском районе подтопило придомовые территории в трёх населённых пунктах: в Филипповке — десять домов, в Аллагулово — 14 домов, в Моисеевке — 15 домов.

Спасатели также добавляют, что в Мелекесском районе также подтоплен участок дороги между Филипповкой и Моисеевкой.

Напомним, что ранее в Ульяновской области началась подготовка к паводку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в условиях большой воды может подтопить 120 жилых домов в населённых пунктах Мостовая, Сельдь, Вырыпаевка и Дачный. Здесь проживают 370 человек.