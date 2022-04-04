Новосибирск, , 08:07 — REGNUM На территории Сибирского федерального округа ведётся постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары, строительные материалы и топливо. Об этом было сказано во время рабочей встречи полномочного представителя президента России в Сибири Анатолия Серышева с временно исполняющим обязанности руководителя новосибирского управления ФАС России Дмитрием Сухоплюевым.

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По данным Сухоплюева, со 2 марта выдано уже восемь предостережений и четыре предупреждения о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Возбуждено два антимонопольных дела по признакам заключения антиконкурентного соглашения, которое привело к повышению отпускных цен на сахар в Кемеровской области и Хакасии.

Отмечается также, что крупнейшие торговые сети уже взяли на себя обязательства о добровольном снижении наценок на социально значимые продукты питания. Так, в Кузбассе, Новосибирской и Омской областях решение поддержали 12 сетей.