Уфа, , 08:07 — REGNUM Дома на колесах начали производить в Башкирии. Об этом 4 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Дом на колесах Greg Gjerdingen

«По сути, это прицеп для автомобиля, который позволяет с комфортом путешествовать на дальние расстояния. За границей подобный транспорт очень популярен, в России таких производств пока единицы», — пояснил глава региона.

Он сообщил, что внутри дома есть все необходимое, можно смонтировать и солнечные панели.

«Это отличная альтернатива для тех, кто любит путешествовать, а значит — и новые возможности для развития внутреннего туризма. А ещё — иллюстрация того, что бизнес можно построить на основании одной блестящей идеи», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены производить корпусную мебель.