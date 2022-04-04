Уфа, 4 апреля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Дома на колесах начали производить в Башкирии. Об этом 4 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Greg Gjerdingen Дом на колесах

«По сути, это прицеп для автомобиля, который позволяет с комфортом путешествовать на дальние расстояния. За границей подобный транспорт очень популярен, в России таких производств пока единицы», — пояснил глава региона.

Он сообщил, что внутри дома есть всё необходимое, можно смонтировать и солнечные панели.

«Это отличная альтернатива для тех, кто любит путешествовать, а значит, и новые возможности для развития внутреннего туризма. А ещё — иллюстрация того, что бизнес можно построить на основании одной блестящей идеи», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены производить корпусную мебель.