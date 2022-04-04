Джакарта, 4 апреля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно заявил о приверженности расширению стратегического сотрудничества с Соединенными Штатами, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

«Начальник штаба ВМС заявил о продолжении и расширении стратегического сотрудничества с США в соответствии с договоренностью, особенно в области профессионального развития человеческих ресурсов», — говорится в заявлении информационной службы ВМС Индонезии.

Во время встречи с министром ВМС США Карлосом дель Торо стороны обсудили совместные учения, а также возможность увеличения количества студентов-офицеров ВМС Индонезии, обучающихся в США.

В конце встречи Карлос Дель Торо выразил благодарность Индонезии за направление нескольких человек, в основном офицеров, для обучения в США. По его словам, это форма стратегического сотрудничества в содействии наращиванию потенциала.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии установило, что Рамадан, знаменующий начало поста, приходится на 3 апреля 2022 года.