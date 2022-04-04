Грозный, 4 апреля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале кадры штурма комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь», где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов», — написал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 апреля, при обстреле освобожденной части Мариуполя со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 23 мирных жителя.

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