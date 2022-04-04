Зея, Амурская область, 4 апреля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации города Зея по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства, благоустройства и градостроительства Андрей Бродягин, временно исполнявший обязанности мэра, одержал победу на выборах главы города. Он баллотировался без партийной поддержки, сообщает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля на основании данных с сайта избиркома региона.

Александра Черданцева, ИА «Амител» Выборы

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Андрей Бродягин набрал 56,22% голосов избирателей. Его ближайший конкурент — депутат горсовета Зеи от КПРФ Жанна Козина — получила 20,71% голосов. За представителя ЛДПР Владимира Сокольникова проголосовали 7,09% избирателей, за самовыдвиженца, замдиректора ООО «Домино» Ольгу Шуманову — 10,16%.

На выборах мэра Зеи была низкая явка — 25,59%. В выборах приняли участие 4376 избирателей из 17 100. Голосование признано состоявшимся.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Якутии Олёкминск на выборах мэра победил самовыдвиженец Сергей Щебляков с результатом почти 51% голосов. Его единственного конкурента, представителя «Единой России» Ивана Несмелова, поддержали 37% избирателей. Во время предвыборной компании на самовыдвиженца оказывалось сильное давление.