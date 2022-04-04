Баргузинский район, Бурятия, 4 апреля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Баргузинском районе Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, ДТП произошло поздно вечером 3 апреля.

Управление ГИБДД по Бурятии ДТП в Бурятии

19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, не имеющий водительских прав, на трассе в 800 метрах от посёлка Усть-Баргузин не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в медицинском учреждении. 18-летняя пассажир и 3 подростка 2007, 2006 и 2005 года рождения получили травмы различной степени тяжести», — отметили в ведомстве.