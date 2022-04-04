Чита, , 08:00 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае немного улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 4 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 166 405 (+162 за минувшие сутки).

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Вместе с тем 157 989 пациентов (+543 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2638 человек (+2 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 307 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 54 находятся в тяжёлом состоянии (-1 за сутки), 7 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (0 за сутки).

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