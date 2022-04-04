Новоорск, Оренбургская область, , 07:59 — REGNUM Житель Новоорского районе Оренбургской области стал жертвой афериста. За виртуальный грузовик мужчина отдал более 1 млн рублей. ОБ этом корреспонденту ИА REGNUM сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, 45-летний предприниматель откликнулся на увиденное в интернете объявление о продаже седельных тягачей. В ходе переписки и телефонных разговоров с неизвестным, который представился представителем фирмы, была достигнута договоренность о приобретении грузовой техники и подписан фиктивный договор поставки. Бизнесмен с банковской карты перечислил за технику 1,115 млн рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

По факту кражи с банковской кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.