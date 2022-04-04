Ульяновск, , 07:59 — REGNUM В Ульяновской области уровень коллективного иммунитета к COVID-19 продолжает снижаться, но при этом остаётся выше федерального показателя. Такие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По последним данным (на 1 апреля), в Ульяновской области прививку от COVID-19 сделали 701 687 жителей, в том числе завершили вакцинацию (привились двумя компонентами) 672 193 человека.

На начало апреля уровень коллективного иммунитета в Ульяновской области составлял 55,5%. Это на 1,9% меньше, чем было неделей ранее (на 25 марта), когда показатель достигал 57,4%. В то же время в Ульяновской области коллективный иммунитет выше, чем в целом по России, который на 1 апреля оценивался на уровне 48%.

Напомним, что 18 марта уровень коллективного иммунитета в Ульяновской области составлял 59,3%, 11 марта — 61,4%, 4 марта — 63,7%.

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29 марта ульяновские власти заявляли, что план по вакцинации от ковида выполнен на 88,5%. На тот момент в наличии оставалось более 177 комплектов вакцин. Ревакцинировались более 121 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего Ульяновская область получила почти 890 тыс. комплектов вакцин от ковида.

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