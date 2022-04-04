Уфа, 4 апреля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в административном здании в Уфе. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

21.mchs.gov.ru Пожар на чебоксарском предприятии

Сообщается, что поздно вечером 3 апреля спасатели получили информацию о пожаре в административном здании по ул. Гоголя. По тревоге были подняты 50 огнеборцев на 18 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, сотрудники спасательного ведомства установили, что горит кровля кирпичного двухэтажного здания сложной планировки размером 100×20 м. Огонь мог перекинуться на близрасположенный жилой дом.

Вскоре пожарные локализовали огонь на площади 150 кв метров, позже ликвидировали открытое горение.

К счастью никто не погиб и не пострадал. Из соседнего жилого дома было эвакуировано семь человек.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе горело одноэтажное здание по ул. Дзержинского.