Казань, , 08:19 — REGNUM В Татарии в марте зарегистрировали 21 865 случаев заражения коронавирусом, что в три раза меньше, чем в феврале. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Снижение заболеваемости позволило снять некоторые ограничения. Так, во всех детских учреждениях теперь не требуется медицинская справка о контакте с ковид-больным для посещения образовательной организации. Разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. В школах отменили гибкий график уроков и перемен. За каждым классом не требуется закрепление отдельного кабинета. Снова могут работать при 100%-й наполняемости детские лагеря. Не требуется еженедельное обследование персонала, разрешен выход детей и сотрудников за пределы лагеря.

В начале апреля снижение заболеваемости COVID-19 практически прекратилось. В связи с этим продолжают действовать ограничительные мероприятия, в том числе масочный режим. В связи с доминированием нового штамма «омикрон-стелс» и быстрым приростом заболеваемости в странах Европы и Азии, не исключается подъем и в России, добавила глава республиканского ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с 26 марта отменили действующий запрет, ограничивающий работу заведений общепита после 23:00.

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