Ханты-Мансийск, 4 апреля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В трёх регионах Уральского федерального округа в последние три года наблюдается рост численности населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Исследование подготовлено экспертами агентства РИА «Рейтинг» по данным Росстата. Отмечается, что прирост населения в последние три года наблюдался лишь 20 субъектах Российской Федерации. В двадцатку из регионов Уральского федерального округа вошли Тюменская область, Югра и Ямал.

Девятое место в рейтинге заняла Югра с численностью населения 1,7 млн человек, где прирост жителей с 2019 по 2021 год составил 2,31%, естественный прирост — 23,77 тыс. человек на указанный период, миграционный — 15,05 тысяч.

На 11-м месте в рейтинге находится Тюменская область с 1,5 млн жителей, где за три последних года прирост населения составил 2,2%, естественный — 0,22 тыс. человек, миграционный — 33,48 тысяч.

Ямало-Ненецкий автономный округ с 552 тысячами жителей расположился на 13-м месте. За три последних года здесь прирост населения составил 1,96%, естественный — 11,55 тыс. человек, миграционного прироста нет, наоборот, отток населения портит демографическую картину. Напомним, в ЯНАО действует программа переселения граждан из суровых арктических климатических условий в более южные.

В целом по России высокий прирост населения наблюдается в Севастополе, Ингушетии и Чечне.