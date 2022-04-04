Гонконг, Китай, , 07:47 — REGNUM На выборах главы администрации Гонконга, которые намечены на 8 мая 2022 года, не собирается переизбираться действующая глава этого специального административного районе КНР Кэрри Лам. Она рассказала об этом 4 апреля на пресс-конференции.

Кэрри Лам VOA

«Я не буду участвовать в кампании по избранию главы администрации шестого созыва. Я завершу свой пятилетний срок полномочий 30 июня этого года», — сказала она.

Также Лам отметила, что после 42 лет нахождения на госслужбе она намерена уйти на пенсию и посвятить время семье. При этом глава Гонконга уточнила, что сообщила о своем решении центральному правительству Китая еще в начале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по данным министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию в стране выросли на прошлой неделе.