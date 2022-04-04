Ульяновск, , 07:44 — REGNUM В Ульяновской области продолжилось снижение вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Такие сведения публикует управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации ведомства, 3 апреля в регионе лабораторно подтверждено 420 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 15 меньше, чем было выявлено 2 апреля. Таким образом, суточное снижение составило 3,45%.

В Ульяновской области для выявления случаев инфицирования всего сделано 1 985 534 лабораторных исследования на коронавирус, в том числе 3 апреля проведено 2513 тестов.

Напомним, что 4 апреля в регионе пройдут информационно-профилактические мероприятия, посвящённые здоровью человека, укреплению иммунитета, ведению здорового образа жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области всего официально подтверждено 197 323 случая заражения коронавирусом, выздоровел 190 671 человек, скончались 4575 ковидных больных.