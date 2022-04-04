Надеждинский район, Приморский край, , 11:01 — REGNUM В Приморье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дорожники начали ремонт подъезда к селу Вольно-Надеждинское со стороны трассы Хабаровск — Владивосток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Ремонт дорог Sevastopol.gov.ru

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Специалисты подрядной организации фрезой сняли старый асфальт, приступили к очистке и обустройству придорожных кюветов. Заканчивают фрезерование старого дорожного полотна и на нескольких других улицах Надеждинского района.

«ОНФ держит на постоянном контроле реализацию федеральных программ. Одна из главных целей нацпроекта — приведение автодорог регионального значения к соответствующим нормативам. Безопасные и качественные дороги — это один из факторов привлечения туристов и инвесторов в Приморье, сокращения случаев ДТП. Важно не только качественное асфальтирование, но и установка всей сопутствующей дорожной инфраструктуры. С помощью нацпроекта жители в итоге получат отремонтированный подъезд к населенным пунктам Вольно-Надеждинского района», — прокомментировал сопредседатель регионального фонда ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане по нацпроекту «Безопасные качественные автодороги» запланированы работы по ремонту дорожного покрытия улицы, по которой горожане ездят в областную стоматологическую клинику. Это приоритетный участок.