Якутск, 4 апреля 2022, 10:42 — REGNUM В столице Якутии начались работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строительные материалы завезены заранее, по ледовой переправе, сообщил мэр Евгений Григорьев.
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В рамках нацпроекта в городе в 2022 году намерены отремонтировать и построить 28 дорог, их общая протяжённость составит 34,4 км. Будет продолжено строительство объектов, которые не закончили в 2021 году, в том числе по улицам Ильменская и Каландарашвили.
Сопредседатель регионального отделения Народного фронта в Якутии Алексей Лаптев считает реализацию нацпроекта в городе важной, но отмечает необходимость усилить контроль за ходом работ.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году национальный проект «Безопасные качественные дороги» позволил отремонтировать 269,34 км проездов и трасс в Якутии. В том числе в эксплуатацию ввели более 221 км республиканских дорог и 48 км — в Якутске.