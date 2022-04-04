Якутск, , 10:42 — REGNUM В столице Якутии начались работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строительные материалы завезены заранее, по ледовой переправе, сообщил мэр Евгений Григорьев.

Ремонт дороги Sarah Lang

Читайте также: В Якутии до конца года отремонтируют почти 270 км дорог по нацпроекту

В рамках нацпроекта в городе в 2022 году намерены отремонтировать и построить 28 дорог, их общая протяжённость составит 34,4 км. Будет продолжено строительство объектов, которые не закончили в 2021 году, в том числе по улицам Ильменская и Каландарашвили.

Сопредседатель регионального отделения Народного фронта в Якутии Алексей Лаптев считает реализацию нацпроекта в городе важной, но отмечает необходимость усилить контроль за ходом работ.

«Ситуация с капитальным ремонтом автомобильных дорог в Якутске из года в год остается сложной: выявляются недоработки, которые подрядчики оперативно не устраняют, в том числе, несмотря на обращения общественников. На наш взгляд не хватает контроля со стороны заказчика Окружной Администрации. В этом 2022 году много заявлений от жителей Якутска о том, что улицы перекрывают, а работы не ведутся, начинают с опозданием. Народный фронт в Якутии будет держать ситуацию на контроле», — отметил Алексей Лаптев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году национальный проект «Безопасные качественные дороги» позволил отремонтировать 269,34 км проездов и трасс в Якутии. В том числе в эксплуатацию ввели более 221 км республиканских дорог и 48 км — в Якутске.