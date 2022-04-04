Казань, 4 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В 903 населенных пунктах Татарии догазификации подлежат 18 164 домовладения. По словам премьер-министра РТ Алексея Песошина, на 1 апреля жителями подано 12 540 заявок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Общий объем финансовых средств, необходимых для догазификации в 2021–2023 годах, предварительно оценивается почти в 4 млрд рублей. Стоимость одного подключения со строительством газопровода составляет 220 тыс. рублей.

Около 4,4 тыс. домовладений расположены на расстоянии до 200 метров от газораспределительной сети, к которой планируется осуществить подключение, 13 768 — на расстоянии свыше 200 метров.

На начало апреля от жителей подано 12 540 заявок. Технически имеется возможность подключения для 1992 домовладений. Всего подключено 363, уточнил Песошин.

По мнению премьер-министра РТ, с населением ведется недостаточная работа по обеспечению готовности домовладений к пуску газа. Подключено лишь 18%.

По итогам дополнительной инвентаризации подлежащих догазификации домовладений увеличено более чем на 40%.

«Населению необходимо объяснить, что до конца текущего года государством дана возможность бесплатно провести газ до границы участка и этим надо воспользоваться. В дальнейшем за все это придется платить», — подчеркнул Песошин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии в 2022 году планируют построить 161 километр газопроводов.

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