Токио, , 07:34 — REGNUM Три землетрясения менее чем за час произошли в центральной части Японии, на западном побережье страны. Об этом 4 апреля сообщило главное метеорологическое управление страны.

Землетрясение Zeml.info

Первые два подземных толчка были зарегистрированы сейсмологами в 10:26 и 10:28 по местному времени (04:26 мск и 04:28 мск), магнитуда первого составила 4,3, магнитуда второго — 4,1.

Третье землетрясение произошло в том же районе в 11:18 (05:18 мск), его магнитуда составила 4,0. Очаг всех подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

Эпицентр трёх землетрясений находился на территории префектуры Исигава. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,3, которое произошло в центральной части Японии.

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