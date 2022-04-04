Минусинский район, Красноярский край, 4 апреля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Горение свалки в районе посёлка Зелёный Бор стало источником огня, от которого возникли лесной пожар и возгорание в СНТ «Кооператор» в Минусинском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

По данным краевой диспетчерской службы лесного хозяйства, огонь 2 апреля из района Зелёного Бора (предположительно от горящей свалки) перешёл на земли лесного фонда и СТН «Кооператор». В результате пострадало 20 домов. Ситуацию усугубил ветер до 25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минусинском районе Красноярского края ликвидировали лесной пожар на площади 300 гектаров.