Новосибирск, 4 апреля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания сегодня, 4 апреля, потребовал проверить качество уборки снега и наледи с крыш домов и социальных объектов. Об этом сообщил телеграм-канал «Новосибирь».

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега с крыши

"Засучите рукава и проведите проверки всех собственников зданий, — сказал Травников. — Несмотря на мораторий, проведение контрольно-надзорных мероприятий на жилищные организации не распространяется. Их можно и нужно привлекать к ответственности за нарушения. Это — угроза жизни людей».

Поручение дано после падения глыб льда на прохожих в Новосибирске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новосибирске две женщины пострадали после падения наледи с крыш. На собственника одного из здания составили протокол.

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