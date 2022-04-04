4 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 08:52 — REGNUM Грузинские соцсети активно обсуждают заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, где он выражает возмущение «жестокостью российских войск, проявленной к мирному населению Бучи». Одни пользователи поддержали «дух и тон» заявления Столтенберга и добавили свои оценки случившемуся. Другие напомнили генсеку НАТО о «прегрешениях» альянса. Были и те, кто прямо обвинил Запад в разжигании войны на Украине.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А вас не возмутило то, что Сирию, Афганистан, Хиросиму с землей сровняли. Вы, сатаны, Украина — это даже не журнал того, что вы сотворили там», — возмущенно написала И. К.

«А в Грузии не было Абхазии и Самачабло? Почему тогда вы не поверили и черной тряпкой закрыли свои глаза, как наш премьер сегодня», — перенес акценты на события в Грузии пользователь Р. Г.

«Когда все это должно закончиться? Возмущение не помогает делу. И откуда такая жестокость?» — задалась вопросами К. Ш.

«Вы только возмущаться можете, больше ни на что не способны», — упрекнула Столтенберга В. Е.

«Они, кроме разговоров, ничего не делают», — заметил Г. Д.

«А вы что сделали с одним из самых процветающих и сильных государств Европы, Югославией? С землей сровняли спящий Белград и стерли с карты. Не забыли? А сейчас руками украинцев повторяете. Как вы обеспокоены с 2008 года до сих пор. Недаром говорится, война все спишет. Тут десятки миллиардов, народ вам безразличен», — добавил М. Т.

Белград. Результат бомбардировок НАТО. Югославия. 1999

«А вашу жестокость позабыли? В Сербии, Сирии, Ливии, Афганистане, Ираке. Только в Ираке и Афганистане полмиллиона детей убили, и вы, сатанисты, еще о ком-то что-то говорите? Бог всех накажет», — пригрозил С. С.

«Это вы гнилые, вы хотели войны с Россией, только не на вашей территории, и вот, использовали Украину. Своими санкциями и беспокойством собираетесь победить Россию? По России нужно пройтись так, как она прошлась по Украине», — от осуждения НАТО к России перешла пользователь Н. Г.

«Вы довели Украину до этого состояния. Ее несчастья на вашей совести», — упрекнула Запад Т. Д.

«Так действуйте!!! Тошнит уже от ваших возмущений!!! Во всем ваша вина!!! Столько времени закрывали глаза на Россию!!! Ненавижу вас всех органически!!!» — высказалась Б. Н.

Бомбардировка Ирака (сс) The U.S. Army

«Остановите войну! Остановите!» — поддержала призыв Н. К.

«А некоторые негодяи еще тут выступают и начинают восхвалять Россию! Это тех негодяев касается, которых мы скоро пересчитаем», — пригрозил грузинским «защитникам» России пользователь Г. П. и увенчал угрозу нецензурным выражением. На этом обсуждение темы временно приостановилось.