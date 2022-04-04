Москва, , 07:21 — REGNUM На данный момент доля рубля в торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) превышает две трети и имеется возможность ее наращивания. Об этом 4 апреля рассказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

Сергей Глазьев Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил в интервью РИА Новости Глазьев, во внутренних взаиморасчетах стран ЕАЭС были достигнуты серьезные успехи и 2013 по 2020 год доля платежей в национальных валютах возросла с 63% до 74%.

При этом он отметил, что Россия использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% — с Казахстаном и 58% — с Киргизией.

«Доля рубля во взаимной торговле ЕАЭС значительна, но есть возможности для ее наращивания в таких странах, как, например, Киргизстан, 40% торгового оборота с которым обслуживается в долларах. В Казахстане и Беларуси второй по значимости расчетной валютой также является доллар, который занимает 28 и 9% торгового оборота России с этими странами соответственно», — сказал министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

В то же время, Глазьев указал на то, что в торговле в ЕАЭС вне России уровень использования рубля гораздо ниже и тут исключением является Белоруссия, использующая российскую национальную валюту почти в трети торговых операций со странами ЕАЭС вне РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля стало известно, что Россия возобновит экспорт семян зерновых сельхозкультур и кукурузы в Киргизию, Казахстан, Армению и Белоруссию.

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