Екатеринбург, 4 апреля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге троих человек отправили под стражу по подозрению в сексе с 15-летней девочкой. Об этом пишут СМИ.

Арест

По данным Е1. ru, среди них оказались генерал в отставке, врач и его подруга. В СИЗО их постановил отправить Чкаловский районный суд.

О задержании троицы общественности стало известно 29 марта. По данным следствия, в одной из квартир эти граждане воспользовались беспомощным состоянием девочки. Им вменяют групповое изнасилование. Впрочем, сама пострадавшая отрицает какое-либо насилие и заявила следователям, что половое сношение с ней было по её согласию. Расследование дела продолжается.