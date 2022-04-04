Чиновники Якутска перейдут на новый график работы из-за ремонта дороги
Якутск, 4 апреля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В столице Якутии из-за ремонта закрыт для движения автомобилей проспект Ленина. Чтобы уменьшить последствия временной блокировки главной городской транспортной артерии, администрацию города переведут на новый режим работы, сообщил в своём телеграм-канале глава города Евгений Григорьев.
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Предполагается, что по новому графику мэрия начнёт работать с 18 апреля, после согласования с инспекцией труда. Тем временем на ремонтируемом проспекте удваивают количество спецтехники. В опережающем режиме будут привозить необходимые для ремонта материалы, нужно успеть до закрытия ледовой переправы.
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года на одной из ремонтируемых в Якутске дорог остановили дорожные работы потому, что на одном из участков нашли кости неизвестного происхождения. Человеческие останки были обнаружены возле театра оперы и балета.