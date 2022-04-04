Якутск, 4 апреля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В столице Якутии из-за ремонта закрыт для движения автомобилей проспект Ленина. Чтобы уменьшить последствия временной блокировки главной городской транспортной артерии, администрацию города переведут на новый режим работы, сообщил в своём телеграм-канале глава города Евгений Григорьев.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дорог

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«Принял решение изменить график работы мэрии, временно, до 1 октября текущего года, на период проведения ремонтных работ в центральной части города. Теперь рабочий день у сотрудников окружной администрации будет начинаться в 08:30, а заканчиваться в 17:30», — написал мэр.

Предполагается, что по новому графику мэрия начнёт работать с 18 апреля, после согласования с инспекцией труда. Тем временем на ремонтируемом проспекте удваивают количество спецтехники. В опережающем режиме будут привозить необходимые для ремонта материалы, нужно успеть до закрытия ледовой переправы.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года на одной из ремонтируемых в Якутске дорог остановили дорожные работы потому, что на одном из участков нашли кости неизвестного происхождения. Человеческие останки были обнаружены возле театра оперы и балета.