Бишкек, , 07:10 — REGNUM Впервые за два года пандемии в Киргизии за сутки не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 4 апреля сообщает киргизский оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«На 4 апреля 2022 года всего по республике за сутки не зарегистрировано новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии», — говорится в сообщении и добавляется, что это первый случае в республике с начала пандемии.

Также указывается, что в настоящее время стационарное лечении от новой инфекции проходят 96 человек и еще 46 – амбулаторное.

Отметим, первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в Киргизии 18 марта 2020 года и в общей сложности за время пандемии в ней было выявлено порядка 201 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.