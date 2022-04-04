Нью-Йорк, США, 4 апреля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Тюленя, гуляющего по городу Саутгемптон на острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк, поймали сотрудники полиции. Об этом 3 апреля сообщило агентство Associated Press.

Тюлень

Информацию о гуляющем по городу тюлене в полицию сообщил мужчина и рассказал, где находится животное. Тюлень облюбовал место возле магазина напитков примерно в 150 м от реки Пеконик.

Увидев полицейских, тюлень попытался скрыться, но сотрудники загнали его в угол, где и поймали. Животное было передано в Риверхедский фонд морских исследований и сохранения видов.

Отмечается, что полиция узнала о тюлене на городской улице утром в воскресенье, когда в участок позвонил мужчина и сообщил о местонахождении животного. Он стоял у магазина напитков примерно в 150 м от реки Пеконик в Риверхеде. По прибытии на место правоохранителей млекопитающее попыталось скрыться на юго-запад в сторону мотеля, где было загнано в угол и поймано. Уточняется, что тюлень был передан в Риверхедский фонд морских исследований и сохранения видов.

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