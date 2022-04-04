Казань, 4 апреля, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Татарию прибыли около 1 тыс. вынужденных переселенцев с территории Луганской и Донецкой народных республик. Их доставили в пункты временного размещения, обеспечили горячим питанием, вещами первой необходимости. Второй поезд вечером 3 апреля на казанском вокзале встречал первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Привезли 486 человек. Среди них 112 детей, 32 человека с ограниченными возможностями», — уточнил он.

Беженцев разместили в санатории «Ливадия» и в гостинице «Кварт». Пять человек нуждаются во врачебной помощи. Их определили в больницы.

В ночь на 2 апреля в Татарию прибыл первый поезд с вынужденными переселенцами с Донбасса в количестве 502 человека, в том числе 99 детей. Их разместили в республиканских санаториях и общежитиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Татарию самостоятельно прибыли вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик, среди них более 50 детей.

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