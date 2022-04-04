Сан-Хосе, 4 апреля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Президент Коста-Рики Карлос Альварадо поздравил кандидата от центристской партии «Социал-демократический прогресс» Родриго Чавеса с победой на президентских выборах во втором туре. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

(сс) Julieth Mendez Карлос Альварадо

«Я позвонил избранному президенту Родриго Чавесу, чтобы передать мои поздравления, осуществить организованную передачу власти и выразить мои наилучшие пожелания в решении задача, с которыми он будет иметь дело в качестве 49-го президента Коста-Рики», — написал Альварадо.

Ранее своё поражение во втором туре выборов президента признал оппонент Чавеса Хосе Мария Фигерес.