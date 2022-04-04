Якутск, , 07:09 — REGNUM Компенсацию морального вреда постановил взыскать суд с городской администрации Якутска и службы эксплуатации городского хозяйства за нападение собаки на несовершеннолетнего. Ущерб, нанесённый психике ребёнка, оценили в 50 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

Собака Ольга Кардашова © ИА REGNUM

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На якутянина напало бродячее животное. Собака покусала ребёнка из-за ненадлежащего исполнения требований закона об обращении с бездомными животными, считают в прокуратуре. Ведомство обратилось с иском в суд и выиграло дело.

«Права несовершеннолетнего в связи с нападением безнадзорной собаки защищены», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщалоИА REGNUM, 10 января в Якутске собака напала на ребёнка, девочку спасла проходившая мимо женщина. 29 декабря 2021 года бродячие животные в столице Якутии загрызли насмерть пожилую сотрудницу вуза.