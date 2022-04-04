Социалисты Испании обвинили Фейхоо в капитуляции перед националистами
Мадрид, 4 апреля, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Новоизбранный лидер испанской «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо приехал из Галисии руководить этой политической организацией, чтобы «прикрыть коррупцию» главы правительства автономного сообщества МадридИсабель Диас Аюсо и «капитулировать» перед национал-консерваторами из «Голоса» (Vox). Об этом заявил пресс-секретарь исполкома Социалистической партии Испании (PSOE) Филипп Сисилия, сообщает агентство EFE.
«Через несколько дней мы увидим, как «Народная партия» передаст первое региональное правительство нашей страны крайне правым, и это её ответственность, потому что именно он, Фейхоо, капитулировал перед «Голосом» и передал правительство Кастилии и Леона крайне правым», — сказал Сисилия.
Ранее в Кастилии и Леоне «Народная партия» подписала соглашение о правительственной коалиции с «Голосом».