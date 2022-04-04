Нижний Тагил, Свердловская область, 4 апреля, 2022, 06:46 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области ребёнка выгнали из трамвая из-за того, что на проезд не хватило двух рублей. Об этом сообщают очевидцы.

Kanash-info.ru Оплата проезда в транспорте

По информации паблика «Инцидент Нижний Тагил», это произошло в трамвае № 10. В вагон зашли мальчик и девочка. Девочка оплатила проезд без проблем, а у мальчика возникла проблема — имеющихся средств не хватило. Тогда кондуктор взял его за куртку и вывел из трамвая. Девочка тоже вышла.

В диспетчерской предприятия «Тагильский трамвай» заявили изданию Е1. ru, что не получали сообщений о таком случае. А тем временем ряд граждан возмутились тем, что находившиеся в трамвае люди не вступились за детей и не нашли двух рублей для того, чтобы помочь оплатить проезд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России официально запретили высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта.