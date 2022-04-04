Южно-Сахалинск, , 06:46 — REGNUM На Сахалине утром 4 апреля из-за непогоды закрыли паромную переправу «Ванино — Холмск», сообщили astv.ru в пресс-службе областного управления МЧС.

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Из-за ухудшения погодных условий в татарском проливе принято решение закрыть переправу с 11:00 по местному времени.

Движение паромов будет возобновлено как только позволят погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, приём и отправку авиарейсов после того, как была расчищена от снега взлетно-посадочная полоса, возобновил международный аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ.