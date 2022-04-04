Мадрид, 4 апреля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Новый лидер испанской «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо встретится 7 апреля с председателем правительства страны Педро Санчесом. Об этом пишет агентство EFE.

PP Comunidad de Madrid Альберто Нуньес Фейхоо

Перед этим, 6 апреля, король Испании Филипп VI примет политика во дворце Сарсуэла.

Соответствующие встречи анонсировал сам Фейхоо по окончании первого заседания Национального исполнительного комитета «Народной партии», сформированного на XX съезде в Севилье.